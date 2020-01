Esporte Atlético-GO fará amistoso contra o Gama antes de estreia no Goianão Dragão enfrentará Gama-DF no próximo sábado (18). Time inicia no Estadual dia 23, contra Grêmio Anápolis

O único amistoso do Atlético-GO antes de estrear no Campeonato Goiano será diante do Gama-DF, no sábado (18). Os jogadores do Dragão se apresentaram no dia 2 deste mês. Por causa do curto prazo de preparação até o primeiro jogo no Estadual, que será contra o Grêmio Anápolis, dia 23, o treinador interino Eduardo Souza terá somente um teste antes do início da competição. O local ...