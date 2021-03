Esporte Atlético-GO estreia na Copa do Brasil Sub-20 contra heptacampeão roraimense Por ter vencido torneio da FGF em 2020, Dragão vai disputar a competição nacional da categoria

O Atlético-GO estreia na Copa do Brasil Sub-20 na tarde desta quarta-feira (10), na distante Boa Vista, diante do São Raimundo-RR. O jogo será disputado às 17 horas, no Estádio Canarinho. O Dragão entra na competição nacional por ter conquistado o título do Torneio FGF Sub-20, ano passado, disputado no final da temporada 2020 em meio às dificuldades causadas pela p...