Esporte Atlético-GO estende contrato com meia Wellington Rato Vínculo do jogador era válido até o encerramento da atual edição da Série A e foi renovado até dezembro de 2022

O Atlético-GO acertou a renovação de contrato com o meia-atacante Wellington Rato. O novo vínculo do jogador de 28 anos é válido até dezembro de 2022, o período anterior era até a conclusão da atual edição do Brasileirão, em fevereiro do ano que vem. Wellington Rato começou a mostrar bom custo-benefício após ajudar o Dragão a vencer o Fluminense, por 2 a 1, na 26ª rodada da Série A, no que foi o seu primeiro jogo como titular pelo clube. O ...