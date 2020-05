Esporte Atlético-GO está perto de ser S/A, mas só no papel Novo tipo de gestão é plano para atrair investidores, mas crise e paralisação levam clube a adiar transição

Perto de poder ser Atlético Goianiense S/A, o Dragão deve esperar mais tempo para fazer a transição para novo modelo de gestão por causa da paralisação no futebol e a crise gerada pela pandemia do novo coronavírus. De qualquer forma, a diretoria do clube passou os últimos meses formatando projeto para se tornar clube-empresa e ficará à espera de investidores no futebol, asp...