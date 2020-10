Esporte Atlético-GO está perto de contratar volante do Ituano Jogador deve chegar para a vaga deixada por Edson, que se transferiu para clube da Arábia Saudita

O Atlético-GO espera finalizar a contratação do volante Gabriel Baralhas, de 22 anos, como uma das opções para a vaga de Edson, que viaja nesta terça-feira (13) para se apresentar ao novo clube, o Al Qadisyah (Arábia Saudita). Gabriel Baralhas estava no Ituano, na disputa da Série C do Brasileiro. Na atual temporada, fez 28 jogos e um gol pelo clube de Itu. Ele teve passag...