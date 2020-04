Esporte Atlético-GO está otimista por acerto de direitos internacionais de transmissão Adson Batista, presidente do Dragão, revela que negociação avançou e contrato deve ser assinado para próximos quatro anos

Ainda com impasse sobre retorno do futebol brasileiro aos gramados, os clubes receberam uma notícia animadora. A negociação para transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro para outros países avançou e deve ser definida ainda nesta semana. Na reunião por videoconferência, realizada na tarde de terça-feira (14), entre a Comissão Nacional de Clubes (CNC), CBF e ...