Esporte Atlético-GO está entre os quatro melhores pela 13ª vez em 15 anos Nas ocasiões em que disputou a semifinal desde 2006, Dragão só caiu em 2008, 2016 e 2017

Primeiro semifinalista do Goianão 2020, o Atlético-GO, que eliminou o Anápolis com uma goleada por 5 a 1 nesta quarta-feira (10), no Accioly, se garantiu entre os quatro melhores da competição pela 13ª vez em 15 edições desde 2006, quando voltou à 1ª Divisão estadual depois do acesso de 2005. Agora, o Dragão parte para a próxima fase e busca lugar na decisão. No mesmo períod...