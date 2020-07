Esporte Atlético-GO espera Vagner Mancini para avançar preparação Chegada do novo treinador do Dragão é adiada para terça-feira, quando terá primeiro contato com elenco

Anunciado oficialmente pelo Atlético-GO no dia 25 de junho, o técnico Vagner Mancini inicia o trabalho dele à frente da comissão técnica e do elenco do Dragão na terça-feira (7). A chegada do novo treinador estava prevista para entre os dias 1º e 5 julho, mas a direção do clube e técnico decidiram deixá-la para terça, quando Mancini pretende ter contato com o elenco at...