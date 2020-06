O Atlético-GO foi favorável ao início da Série A do Brasileiro no dia 9 de agosto, conforme sinalizado na reunião entre a Comissão Nacional de Clubes (CNC) e CBF, na sexta-feira (26), mas vai aguardar a chegada do técnico Vagner Mancini, prevista para quarta-feira (1º de julho) para definir o planejamento para as competições nacionais. Outra indefinição é quanto à continuidade dos treinos no CT do Dragão, que foram liberados pela prefeitura de Goiânia no dia 1º de junho, mas podem ser barrados.

A direção atleticana ainda não sabe se a autorização será mantida para os clubes de futebol da capital. Nesta segunda-feira (29), o cenário foi de indefinição, espera e ansiedade na direção do Atlético após reunião do governador Ronaldo Caiado com auxiliares, prefeitos e pesquisadores da UFG. Se o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, decidir suspender novamente as atividades de futebol nos clubes, o Dragão buscará outras saídas para treinar.

Por causa da ausência de Vagner Mancini e dos dois auxiliares - Anderson Batatais (assistente) e Cláudio Clemente (analista) - e indefinições quanto à sequência de atividades do futebol, em Goiânia, o presidente do Atlético evitou falar em planejamento para Série A e Copa do Brasil. Ele antecipou que, caso o prefeito de Goiânia decida proibir novamente os treinos físicos nos clubes da capital, há a tendência de o Atlético buscar outra cidade para treinar.

Na quarta-feira (1º), o Atlético-GO completa um mês de treinos físicos. A data coincide com a chegada do técnico Vagner Mancini para iniciar trabalho no Atlético. O treinador receberá, da comissão técnica permanente do clube, o elenco com ritmo físico, mas à espera do inicio das atividades táticas e coletivas.

A informação repassada pelo clube é que não houve lesões desde a retomada dos treinos. O treinador terá, inicialmente, 31 atletas à disposição, após as contratações do meia Matheus Brizzo e do zagueiro João Victor, ambos de 21 anos, cedidos por Grêmio e Corinthians, respectivamente, até o fim do Brasileirão.

O torneio quadrangualr entre clubes da capital, que seria organizado pela Federação Goiana de Futebol (FGFJ, em julho, seria uma situação propícia para avaliações de Vagner Mancini, mas o torneio não deve sair do papel, por causa do cenário de indefinições quanto aos jogos de futebol na capital.