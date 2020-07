Esporte Atlético-GO espera torneio amistoso, mesmo com baixa e troca de técnico do Flamengo Clubes cariocas estão envolvidos com questões internas. Dragão afirma que aguarda definições, com otimismo

A diretoria do Atlético-GO vê com entusiasmo a realização de um torneio amistoso em Brasília-DF, a partir do dia 26 de julho, mas precisa esperar as definições. Nem todos os clubes estão garantidos. O Goiás aguarda para oficialmente confirmar participação e o Vasco, segundo a Rádio Tupi, já disse que não irá participar. O Flamengo toma frente da organização da competição, m...