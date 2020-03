Esporte Atlético-GO espera Santa Cruz com time experiente Dragão e Cobra Coral são líderes dos respectivos estaduais e vivem bom início de temporada

Dono de números altamente positivos no início desta temporada, líder do Estadual e motivado pelas boas apresentações, o Atlético parte para a missão que considera mais desafiadora, até agora - eliminar o Santa Cruz, em jogo único pela 2ª fase da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (4), às 21h30, no Estádio Olímpico. Ambos disputam séries diferentes, em 2020 - o Atl...