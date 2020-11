Esporte Atlético-GO espera resposta de Zé Ricardo Técnico está no Rio e avalia proposta feita pelo Dragão, que está eliminado da Copa do Brasil e tem apenas a disputa da Série A pela frente

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, intensifica negociações pra contratar um novo técnico. O nome da vez é Zé Ricardo, que pode ser anunciado nesta quinta-feira (5). O dirigente não confirma, mas o treinador teria vindo a Goiânia nesta quarta-feira (4) pra negociar o acerto. Como o voo da delegação do Atlético, de Porto Alegre até Goiânia, atrasou e só c...