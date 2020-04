Esporte Atlético-GO espera protocolo médico da CBF e não tem 'plano B' pra voltar Diretoria atleticana vai participar de reunião, por videoconferência, nesta terça-feira (28) e aguarda por deliberações da Confederação Brasileira de Futebol

O Atlético tem retorno do elenco e da comissão técnica aos treinamentos diários pré-agendados para sexta-feira (1º de maio), no CT do Dragão. Pré-agendado, diga-se de passagem, pois a diretoria atleticana só vai autorizar a retomada dos treinos quando estiver com o protocolo médicos da CBF em mãos. O time rubro-negro não tem outra estratégia traçada até o momento. O presid...