Atlético-GO espera decisões para avaliar via judicial Dragão pode entrar na Justiça para voltar aos treinos presenciais no clube

A diretoria do Atlético-GO vai esperar por duas definições, nesta quarta-feira (27), junto às autoridades municipais e estaduais, para ver que rumo tomar caso não sejam favoráveis à reivindicação do clube para o retorno aos treinos. Caso o Dragão não seja autorizado, poderá partir para buscar a liberação pela via judicial.“Vamos esperar os resultados. Espero que tudo possa che...