Esporte Atlético-GO espera ação da CBF junto ao governo federal Clube espera ajuda financeira e ajuda na questão da divida fiscal das agremiações

Em reunião por videoconferência que teve poucas definições entre a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Comissão Nacional de Clubes (CNC), na tarde de terça-feira (7), o presidente do Atlético, Adson Batista, espera que a entidade que administra o futebol no País possa sinalizar com algo mais substancial aos participantes da Série A do Brasileiro - o Dragão é...