Esporte Atlético-GO escolhe Jorginho para temporada cheia de desafios Diretoria rubro-negra contrata ex-jogador da seleção brasileira para comandar equipe no Campeonato Goiano, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Série A do Brasileirão

Jorginho foi o treinador escolhido pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista, para dirigir o time na sequência da temporada 2021. A equipe atleticana terá calendário cheio e desafiador - Goianão, Copa do Brasil, Sul-Americana e Série A nacional. No futebol goiano, Jorginho chega ao lado do preparador físico Joelton Urtiga e terá a segunda experiência na carreira ...