Esporte Atlético-GO entrega cartilha para período de suspensão de atividades Elenco do Dragão tem de manter a parte física, mas jogadores não podem treinar com outras pessoas nem usar objetos compartilhados

Na fase de isolamento social recomendado por causa da pandemia de novo coronavírus, o elenco do Atlético recebeu, nesta quinta-feira (19), uma cartilha de recomendações quanto aos cuidados, treinos e outras diretrizes que os atletas precisarão seguir durante o período de 15 dias que ficarão afastados do clube - tecnicamente, serão férias coletivas. Entre as regras e obs...