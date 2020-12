Esporte Atlético-GO entre 'razão e coração' na decisão sobre Ferrareis Jogador apresentou proposta de clube mexicano, e presidente avalia situação, já que clube não pode mais contratar para o Brasileiro

A direção do Atlético-GO vive um dilema sobre a liberação do atacante Gustavo Ferrareis, que apresentou proposta para trocar o Dragão pelo Puebla, do México. O presidente Adson Batista disse que a decisão está entre a razão e a emoção. Após se reunir com o representante do jogador e entender sobre o desejo de Ferrareis aceitar a proposta mexicana, Adson Batista dis...