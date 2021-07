Esporte Atlético-GO enfrenta rival inédito na elite Dragão enfrenta o Juventude e pela primeira vez joga pela manhã na atual edição do Brasileiro

Na era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO conquistou o primeiro acesso à Série A em Caxias do Sul (RS), no Estádio Alfredo Jaconi, dia 21 de novembro de 2009. O Dragão venceu o Juventude por 3 a 1 e chegou à elite nacional. Neste domingo (11), após 11 anos, as duas equipes vão se enfrentar pelo Brasileirão. Não se trata de jogo inédito, mas será a primeir...