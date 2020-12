Esporte Atlético-GO enfrenta rivais ameaçados na sequência Ganhar força na faixa da Sul-Americana e melhorar rendimento em casa estão nos planos do Dragão

O Atlético-GO definirá o futuro do clube, na Série A do Brasileiro, em onze jogos que serão disputados no início do próximo ano, em janeiro e fevereiro. Mas as duas próximas partidas, em casa e diante de adversários ameaçados de rebaixamento - Vasco (dia 7 de janeiro) e Bahia (10) - são tratados como decisivos, pois poderão deixar o Dragão numa posição mais tranquila ...