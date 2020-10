Esporte Atlético-GO enfrenta o Inter nas oitavas da Copa do Brasil O Atlético vai começar a decisão em casa. O jogo de ida será realizado em Goiânia e deve ser marcado para o Antônio Accioly. Decisão de vaga às quartas de final será fora de casa, em Porto Alegre

O Atlético-GO vai enfrentar o Internacional nas oitavas de final da Copa do Brasil. O adversário do Dragão foi definido nesta quinta-feira (1) em sorteio realizado pela CBF, no Rio. O clube atleticano é o único goiano vivo na competição e chegou às oitavas de final após eliminar o Fluminense na 4ª fase do torneio nacional, que, no atual estágio, recebe os clubes brasileiros d...