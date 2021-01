Esporte Atlético-GO enfrenta ex com quem jogou o Brasileirão 2011 Dragão pega, nas quartas, Anápolis, que tem jogador que atuou na conquista de vaga à Sul-Americana

Depois de fechar a 1ª fase do Goianão 2020 na liderança, o Atlético-GO enfrenta o Anápolis (8º colocado) nas quartas de final, em jogo único a ser disputado no Antônio Accioly. O Dragão, ao contrário da estratégia utilizada na derrota de 5 a 3 para o Crac, na tarde desta quinta-feira (28), no Estádio da Serrinha, deve usar a maioria dos titulares nesta partida decisiv...