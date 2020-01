Esporte Atlético-GO enfrenta Botafogo-SP para seguir vivo na Copinha De olho nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior, Dragão duela contra equipe paulista, nesta segunda (13), às 16 horas

Atlético-GO e Botafogo-SP fazem, nesta segunda-feira (13), às 16 horas, em Bauru, duelo válido pela 3ª fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Se passar pela equipe paulista, a equipe sub-20 do Dragão se classifica às oitavas de final da competição. As duas equipes se enfrentaram no segundo jogo da fase de grupos da Copinha pelo Grupo 3. O primeiro duelo termin...