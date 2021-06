Esporte Atlético-GO enfrenta adversário com ambições semelhantes Dragão encara o Fortaleza em duelo de equipes que querem subir de patamar no futebol nacional

No dia 3 de novembro de 2018, Atlético-GO e Fortaleza disputaram partida decisiva pela Série B daquele ano. A equipe cearense venceu o jogo por 2 a 1, no Estádio Antônio Accioly, e garantiu o acesso à elite nacional, enquanto o time atleticano teve de esperar a temporada seguinte para conquistar o acesso. Menos de três anos depois, as duas equipes se reencontram no Estádio Antô...