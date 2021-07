Esporte Atlético-GO encara trinca de duelos fora de casa Por causa de partida atrasada, equipe vai enfileirar três compromissos seguidos longe de Goiânia

A delegação do atlético-GO viajou no final da tarde desta segunda-feira (19) para ficar mais de uma semana distante de Goiânia - só retornará na quinta-feira (29). O Dragão disputará três jogos fora de casa contra rivais difíceis e por competições diferentes: Série A e Copa do Brasil.O time atleticano visitará o Cuiabá (quarta, dia 21, na Arena Pantanal), Santos (do...