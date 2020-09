Esporte Atlético-GO encara Fluminense na 4ª fase da Copa do Brasil Confronto foi definido por sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol

O Atlético-GO enfrentará o Fluminense na 4ª fase da Copa do Brasil. A definição foi feita em sorteio realizado na manhã desta terça-feira (1º) na sede da Confederação Brasileira de Futebol. O Fluminense disputa o jogo de ida no Rio de Janeiro e a partida decisiva será em Goiânia. As datas ainda serão divulgadas pela CBF. O calendário revisado do futebol brasileiro aponta...