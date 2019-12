Esporte Atlético-GO encaminha acerto com dois atletas do Inter Dragão evita confirmar contratações de jogadores antes do início da pré-temporada, marcado para quinta-feira, dia 2 de janeiro

O Atlético tem a contratação encaminhada de dois jogadores do Internacional para temporada 2020. Ambos serão cedidos pelo clube colorado por empréstimo de um ano: o meia-atacante Gustavo Ferrareis, de 23 anos, e o lateral direito Dudu, de 22 anos. A negociação foi facilitada pela boa relação entre o gerente de futebol do Inter, Rodrigo Caetano, e o presidente do Atl...