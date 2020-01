Esporte Atlético-GO encaminha acerto com Cristóvão Borges Treinador negocia com o Dragão “há alguns dias”, segundo o presidente Adson Batista, e acerto deve ser concretizado nas próximas horas

Cristóvão Borges deve ser o próximo técnico do Atlético-GO. O treinador de 60 anos negocia com o Dragão e o acerto, que ainda terá tempo de contrato definido, deve ser concretizado nas próximas horas. Em contato com a reportagem do POPULAR, o presidente Adson Batista disse que a negociação ocorre há alguns dias. “Estamos na fase de conversa ainda, é um grande treinad...