Esporte Atlético-GO encaminha acerto com atacante Júlio César Jogador de 25 anos pertence a Chapecoense e é alvo do Dragão para temporada 2020

O Atlético está próximo de confirmar o oitavo reforço para a temporada 2020. O atacante Júlio César, que defendeu o clube em 2018, negocia com o Dragão e deve acertar com o time rubro-negro. Detalhes sobre tempo e modo (empréstimo ou definitivo) do contrato ainda não foram divulgados pela direção da equipe goiana. Pelo Dragão em 2018, Júlio César disputou 45 partidas...