Atlético-GO empresta Wellington Rato a clube do Japão

O Atlético-GO acertou o empréstimo do meia-atacante Wellington Rato, de 28 anos, para o V-Veren Nagasaki, do Japão, que disputa a 2ª Divisão do país. O anúncio foi feito pelo Dragão na manhã desta sexta-feira (26). O jogador vinha recebendo propostas e o clube tentava uma negociação favorável. Segundo o Atlético-GO, o jogador vai para o clube japonês empres...