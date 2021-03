Esporte Atlético-GO empresta atacante para o Cruzeiro Vitor Leque chegou ao Atlético no início de 2020 para atuar no time sub-20, após passagem pelo Inter

O atacante Vitor Leque, de 20 anos, foi emprestado nesta quinta-feira (4), pelo Atlético-GO, ao Cruzeiro, que disputará pela segunda vez seguida a Série B do Brasileiro. O jogador viajou para Belo Horizonte e o acordo entre os clubes e o jogador já está definido. Vitor Leque ficará no clube mineiro até o final do ano, com possibilidade de ter metade dos direitos econômicos a...