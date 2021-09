Esporte Atlético-GO empata sem gols com o Cuiabá em novo tropeço no Accioly Time rubro-negro chegou ao 8º jogo seguido sem vencer em Goiânia, na Série A. Última vitória no Accioly foi na 6ª rodada, contra o Fluminense, no dia 23 de junho

O Atlético-GO não conseguiu terminar a sequência de resultados negativos quando joga em casa, no Estádio Antônio Accioly. O Dragão criou as melhores chances, mas não fez o gol e ficou no empate de 0 a 0 diante do Cuiabá-MT, na noite deste domingo (26). É o quinto jogo seguido sem vitória do time atleticano na Série A, considerando jogos fora e dentro de casa. ...