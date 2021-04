Esporte Atlético-GO empata sem gols com Newell's Old Boys na estreia da Sul-Americana Dragão finalizou mais que o time argentino, dominou a posse de bola, mas não conseguiu transformar o volume ofensivo em vitória no Accioly

Nove anos depois, o Atlético-GO voltou a disputar uma partida internacional em sua trajetória. A esperada estreia na Copa Sul-Americana foi um jogo truncado contra o Newell's Old Boys, da Argentina, com chances de gols, mas que terminou empatado por 0 a 0. A partida foi disputada nesta terça-feira (20), no Estádio Antônio Accioly, que recebeu seu primeiro jogo internacional...