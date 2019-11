Esporte Atlético-GO empata com o Sport, conta com tropeço de rival e confirma acesso à Série A Dragão e Leão ficaram no 0 a 0, mas o América-MG foi derrotado pelo São Bento e garantiu o clube goiano na elite nacional

O Atlético mostrou a força que contagia e garantiu, neste sábado (30), o acesso à Série A do Brasileirão. Não foi fácil, o time goiano não dependia de si e não jogou bem, mas celebrou a terceira subida à elite nacional. O ano de 2019 se junta as temporadas de 2009 e 2016, nas quais o Dragão confirmou presença entre os 20 melhores clubes do País. O acesso do Atlé...