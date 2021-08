Esporte Atlético-GO empata com o Ceará e mostra ser melhor fora de casa Dragão conquistou 11 dos 20 pontos que tem em jogos longe de Goiânia

O Atlético-GO conseguiu o que pretendia na noite deste domingo (8), diante do Ceará, na Arena Castelão, em Fortaleza. Em jogo marcado pelo equilíbrio entre as duas equipes, o Dragão deixa a capital cearense com o empate de 0 a 0 e um ponto importante contra o time local, que amplia a invencibilidade na Série A do Brasileiro para onze rodadas. O time atleticano mantém...