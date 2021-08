Esporte Atlético-GO empata com América-MG e amplia sequência sem vencer no Accioly Dragão luta na etapa final, tem gol anulado no 2º tempo, mas fica no 1 a 1 com o Coelho pela 14ª rodada do Brasileirão

O Atlético-GO ampliou a sequência de tropeços como mandante na Série A ao empatar por 1 a 1 com o América-MG, no encerramento da 14ª rodada, neste domingo (1º). A equipe rubro-negra viu o Coelho abrir o placar no Estádio Antônio Accioly com o meia Ademir, após os visitantes terem mais volume ofensivo no começo da partida, mas buscou a igualdade ainda na eta...