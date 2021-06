Esporte Atlético-GO: em duelo único, caçula venceu irmão mais velho No Atlético-GO, não é a primeira vez que irmãos que atuam na defesa jogam pelo clube

Se o Atlético-GO proporciona a chance de os irmãos Nathan Silva e Werley jogarem juntos pela primeira vez, ambos atuaram contra apenas no dia 16 de janeiro de 2020, pela Série A do Brasileiro. Pelo Coritiba, o caçula da família Ananias da Silva venceu o irmão mais velho, no Vasco, por 1 a 0 - os dois clubes foram rebaixados, mas Nathan depois veio para o Dragão, como ...