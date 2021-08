Esporte Atlético-GO e Vila Nova vencem Goiânia e Goiás na Copa Master FGF Clássicos entre os rivais goianos foram disputados no estádio Olímpico, neste sábado (21)

Atlético-GO e Vila Nova estrearam com vitória na Copa Master FGF. A dupla venceu os rivais Goiânia e Goiás, respectivamente, no estádio Olímpico, neste sábado (21), e larga na frente por vagas na decisão do campeonato. A competição é organizada pela Federação Goiana de Futebol e será disputada, sem a presença de público, até o dia 1º de setembro. O primeiro jo...