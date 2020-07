Esporte Atlético-GO e Vila Nova farão nova tentativa de liberação de treinos Dirigentes dos clubes vão se juntar a parlamentares para pedir ao prefeito de Goiânia nova autorização para atividades nos centros de treinamentos

Os vereadores Wellington Peixoto (MDB, líder do prefeito na Câmara Municipal), Romário Policarpo (Patriota, presidente da Câmara) e Zander Fábio (Patriota) pretendem se reunir com o prefeito de Goiânia, Iris Rezende, na tarde desta quinta-feira (2). O encontro será presencial, no Paço Municipal, com a presença de dois presidentes de clubes: Adson Batista (Atlético-GO) e...