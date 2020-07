Esporte Atlético-GO e Vila Nova farão jogo-treino antes do Brasileiro Com teste marcado contra o clube colorado, Dragão já tem quatro jogos-treinos agendados

Com mais um mês aberto pra treinamentos, até a estreia na Série A do Brasileiro, o Atlético-GO agendou quatro jogos-treinos: três em julho e o último no início de agosto. Nesta sexta-feira (10), uma partida contra o Vila Nova foi acertada. Os adversários serão Goiânia-GO (dia 18), Vila Nova-GO (25), Cuiabá-MT (29) e Gama-DF (1º de agosto). A princípio, todos começa...