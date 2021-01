Esporte Atlético-GO e Vila Nova conhecem adversários das oitavas da Copa Verde Dragão vai enfrentar o Sinop-MT e o Tigre recebe o Palmas-TO

Atlético-GO e Vila Nova conheceram nesta quarta-feira (20) seus adversários nas oitavas de final da Copa Verde. O Dragão vai enfrentará o Sinop-MT, enquanto o Tigre duelará com o Palmas-TO, as partidas serão disputadas na próxima segunda-feira (25), às 16 horas, no Accioly e OBA, respectivamente. Por causa do adiamento da competição, que é válida pela temporada 20...