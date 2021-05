Esporte Atlético-GO e Santos se aproximam de acerto por empréstimo de lateral Caso ocorra um acordo, será a quarta vez que Moraes será emprestado pelo Dragão

As diretorias de Atlético-GO e Santos estão próximas de fechar o acerto do lateral esquerdo Moraes, de 23 anos. O jogador disputou as edições recentes do Paulistão (2020 e 2021) e foi campeão da Série D do Brasileiro (2020) pelo Mirassol-SP. No início desta semana, as direções das duas agremiações deverão chegar a um acordo para fechar a negociação. "Está bem en...