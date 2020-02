Esporte Atlético-GO e Goiás vivem aproximação do Estádio Olímpico Neste início de temporada, Atlético e Goiás retornam ao Olímpico porque reformam os estádios deles

Atlético e Goiás voltam a disputar, no domingo, clássico no Estádio Olímpico, às 16 horas. Ambos voltam à reformada praça esportiva por uma necessidade, já que procuram investir na reconstrução e na ampliação de seus estádios, nos quais pretendem mandar jogos da Série A e Copa do Brasil, se avançarem de fase no torneio mata-mata.Assim, se o Olímpico atravessou a históri...