Esporte Atlético-GO e Goiás recebem ajuda para futebol feminino Na elite do futebol brasileiro masculino, equipes goianas disputam a Série A2 no Campeonato Brasileiro feminino

Com o anúncio de auxílio financeiro da CBF ao que a entidade definiu como a base da pirâmide do futebol brasileiro, os clubes goianos que estão na elite do Brasileiro, Atlético-GO e Goiás, foram contemplados com recursos menores (R$ 50 mil, cada) apenas por disputarem a Série A2 do nacional feminino.O Atlético-GO formou um elenco, recentemente, com a maioria de jog...