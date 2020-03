Esporte Atlético-GO e Goiás não paralisam obras em estádios Suspensão das atividades do futebol profissional e das competições já foi feita

Os estádios de Atlético-GO e Goiás seguem em obras após a paralisação das atividades dos dois clubes por causa da pandemia do novo coronavírus. As obras da segunda etapa do estádio Hailé Pinheiro, que visam a ampliação da capacidade da Serrinha - como é conhecida a casa esmeraldina -, estão em andamento. A arquibancada que será refeita já foi abaixo. “Estamos trabalhando...