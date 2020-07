Esporte Atlético-GO e Goiás farão 8 jogos no primeiro mês da Série A CBF divulga tabela básica e principal competição nacional começa com maratona de jogos

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou, nesta terça-feira (14), a tabela básica da Série A do Campeonato Brasileiro. A 1ª rodada está marcada para os dias 8 e 9 de agosto, sem o detalhamento ainda sobre horários e dias dos dez jogos. O início da competição será marcado por rodadas com pequenos intervalos, uma vez que as cinco primeiras rodadas serão disputadas c...