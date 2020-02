Esporte Atlético-GO e Goiás dividem a semana entre Estadual e Copa do Brasil Dupla goiana se volta para início do torneio nacional e tem vantagem do empate fora de casa

Ano passado, Goiás e Atlético não fizeram campanhas expressivas na Copa do Brasil. Ficaram atrás do Vila Nova, clube goiano que mais longe foi no torneio. A competição começa nesta semana para alviverde e rubro-negro, que planejam melhores participações na temporada atual. O esmeraldino se desdobra, no início de ano, entre os torneios eliminatórios - Copas do Brasil e Sul...