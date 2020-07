Esporte Atlético-GO e Goiás conhecem novas datas do Brasileiro Feminino A-2 Reinício da competição será no dia 18 de outubro, com a conclusão de jogos da 1ª rodada. Final está prevista para o dia 31 de janeiro de 2021

Atlético-GO e Goiás, únicos representantes do futebol goiano no Brasileiro Feminino A-2, conheceram na noite de sexta-feira (17) o novo calendário revisado da competição. As equipes voltam a campo a partir do dia 18 de outubro, data do reinício do campeonato que teve seu último jogo disputado no dia 15 de março ainda pela 1ª rodada. As equipes goianas jogam em cas...