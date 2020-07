Esporte Atlético-GO e Goiás: a um mês da Série A, período é para afinar trabalho Clubes goianos que vão disputar a elite nacional planejam preparação em estágios distintos e buscam amistosos

Os dois clubes goianos que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro estão em estágios distintos a um mês do início da disputa da elite nacional, que tem previsão para começar no dia 9 de agosto e deve terminar, no mínimo, em fevereiro de 2021. As equipes já voltaram aos treinos desde o início de junho, mas a diferença está na adaptação ao comando, que é novo no A...