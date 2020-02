No 1º turno, o Atlético goleou o Anápolis (5 a 1), no Olímpico e engatou o segundo placar elástico no Estadual. Neste domingo (23), no Estádio Jonas Duarte, às 16 horas, Galo da Comarca e Dragão medem forças na 1ª rodada do returno e, deles, espera-se jogo de bom nível e que possa animar o domingo de Carnaval.

Em Anápolis, o Atlético tenta vencer novamente, após empate de 0 a 0 contra o Crac, na quinta-feira. A equipe é cobrada por ser uma das favoritas ao título e, no comando dela, o técnico Cristóvão Borges precisa dar resposta em termos de boas atuações, resultados, produtividade.

Após a goleada sobre o Goiás (3 a 0), o presidente do clube, Adson Batista, fez cobranças ao técnico, pedindo-lhe a “intensidade” no trabalho diário, nos treinos e jogos. Mesmo com o empate diante do Crac, Cristóvão Borges teve voto de confiança do dirigente, mas sabe que só bons resultados garantem o emprego.

Cobranças à parte, o Atlético não fechou o 1º turno na liderança, como imaginava. Está entre os melhores, até agora, marcando muitos gols e com poucos sofridos (2 gols). A tendência é que Cristóvão Borges poupe alguns titulares pra que possa observar e dar ritmo de jogo a outros, como o volante Caio Vinícius, que deverá ser substituto de Edson, único suspenso do time.

Na quinta (20), Matheuzinho teve chances de decidir a partida ao Dragão, desperdiçando pelo menos três chances claras de gol. Na sexta (21), ele festejou 27 anos junto aos colegas de clube, no qual chegou no ano passado, com 49 jogos, dez gols e o título do Goianão e acesso à Série A.

Ele participou do treino regenerativo, destinado aos jogadores que atuaram na partida anterior. No 1º turno, Matheuzinho fez dois gols e saiu de campo bastante aplaudido. Como foi titular nos seis jogos, até agora, pode ser que seja poupado em Anápolis, assim como foi em Jaraguá (revés de 1 a 0).

Quem também fica à disposição é Júnior Brandão, atacante de 25 anos regularizado na quinta-feira (20). Apresentado sexta, Brandão disse estar bem fisicamente e “pronto para jogar.”

O Anápolis vive momento diferente de quando foi goleado (5 a 1). Nos últimos três jogos, obteve 7 pontos em 9 disputados. Fora, venceu a Aparecidense (3 a 1) na estreia do técnico, Toninho Cecílio. O atacante Roniel fez 3 gols nos dois últimos jogos. Zambi e Maranhão (atacantes) e Paulo Vítor (lateral) foram regularizados e estão à disposição.

Ficha técnica

Data: 23/2/2020 (domingo).

Local: Estádio Jonas Duarte (Anápolis). Horário: 16 horas.

Árbitro: Jefferson Ferreira.

Assistentes: Paulo César Almeida e Tiego dos Santos.

Ingressos: 50 reais (cadeira) e 30 reais (arquibancada)

Anápolis: Jeferson; Da Silva, Filipe, João Paulo, Raphael Soares (Paulo Vitor); Batista, Rafael Jataí, Rafael Oller, Vinícius; Paulinho e Roniel.

Técnico: Toninho Cecílio

Atlético: Kozlinski; Reginaldo, Oliveira, Gilvan (Éder), Nicolas; Caio Vinícius, Marlon Freitas, Jorginho; Matheuzinho (Júlio César), Renato Kayzer, Ferrareis. Técnico: Cristóvão Borges